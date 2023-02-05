Зеленский лишил гражданства топ-чиновников времен Януковича

Следующим шагом станет наложение на "столпов режима Януковича" санкций и конфискация их имущества

В Украине продолжается процесс очищения от людей, которые запятнали себя предательством в виде получения гражданства страны-агрессора, солдаты которого убивают украинцев.

Об очередном логическом шаге в этом направлении заявил в субботу, 4 февраля, глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

"Президент Зеленский лишил гражданства Украины предателей, являвшихся одними из столпов режима Януковича", — написал он в Telegram.

В частности, в указанный им список попали:

Андрей Клюев;

Дмитрий Табачник;

Александр Клименко;

Виталий Захарченко;

Александр Якименко;

другие менее публичные люди с политической орбиты.

Следующим шагом, по словам парламентария, станет наложение на указанных лиц санкций, арест и конфискация всего их имущества, корпоративных прав и других активов в пользу государства.

В связи с этим Арахамия попросил всех, кто владеет информацией об имуществе указанных лиц, сообщить ему об этом на электронную почту.

Сам же президент Украины в вечернем обращении в субботу заявил, что "подписал документы" в отношении лиц, у которых обнаружили наличие российского гражданства.

Напомним, что в начале января стало известно, что Зеленский подписал указ о лишении гражданства нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Позже сообщалось, что еще у четырех нардепов ныне запрещенной партии ОПЗЖ обнаружили российский паспорт. Речь шла об Александре Пономареве, Наталье Королевской, Юрие Солоде и Олеге Волошине.