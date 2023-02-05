Зеленський позбавив громадянства топ-чиновників часів Януковича

Наступним кроком стане накладення на "стовпів режиму Януковича" санкцій та конфіскація їхнього майна

В Україні триває процес очищення від людей, які заплямували себе зрадою у вигляді набуття громадянства країни-агресора, солдати якої вбивають українців.

Про черговий логічний крок у цьому напрямі заявив у суботу, 4 лютого, голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія.

"Президент Зеленський позбавив громадянства України зрадників, які були одним із стовпів режиму Януковича ", — написав він у Telegram.

Зокрема, до зазначеного їм списку потрапили:

Андрій Клюєв;

Дмитро Табачник;

Олександр Клименко;

Віталій Захарченко;

Олександр Якименко;

інші менш громадські люди з політичної орбіти.

Наступним кроком, за словами парламентаря, стане накладення на вказаних осіб санкцій, арешт та конфіскація всього їхнього майна, корпоративних прав та інших активів на користь держави.

У зв’язку з цим Арахамія попросив усіх, хто володіє інформацією про майно вказаних осіб, повідомити його про це електронною поштою.

Сам же президент України у вечірньому зверненні в суботу заявив, що "підписав документи" щодо осіб, у яких виявили наявність російського громадянства.

Нагадаємо, що на початку січня стало відомо, що Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.

Пізніше повідомлялося, що ще чотири нардепи нині забороненої партії ОПЗЖ виявили російський паспорт. Йшлося про Олександра Пономарьова, Наталю Королевську, Юрія Солода та Олега Волошина.