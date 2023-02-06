В Украине формируют “Гвардию наступления”: в МВД назвали основные задачи подразделения

Пока ВСУ сдерживают россиян на рубежах, подразделения добровольцев будут освобождать захваченные территории

В Украине формируют штурмовые бригады добровольцев "Гвардия наступления", чтобы освобождать захваченные россией территории. Сейчас набирают не только снайперов или артиллеристов, но и медиков.

Подробностями поделился и.о. министра внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире всеукраинского телемарафона, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, добровольцев обеспечат всем необходимым за счет государства, международных партнеров и волонтеров.

Игорь Клименко пояснил, что пока ВСУ сдерживают наступление россиян на нескольких рубежах, необходимо освобождать захваченные территории. Для этого и создаются "Гвардии наступления" — штурмовые бригады и бригады наступления. В их ряды набирают снайперов, минометчиков, артиллеристов и медиков. Добровольцев обещают снабдить всем необходимым.

"Если будет помощь волонтеров или международная помощь, мы, конечно, от нее не откажемся, но государство также принимает непосредственное участие в обеспечении этих подразделений", — сказал Игорь Клименко.

Набор в "Гвардию наступления" будет длится 60 дней, а с каждым кандидатом будет проведено индивидуальное собеседование. Будут проверять состояние здоровья, физическое развитие и ментальные способности, а также будут проведены специальные проверки. Также есть один важный нюанс, который отличает "Гвардию наступления" от ЧВК "Вагнера" — ранее судимые люди не смогут вступить в ряды добровольцев.

"Могу сказать за МВД. Нет, мы этих людей не привлекаем", — подчеркнул и.о. министра внутренних дел Украины.

На сегодняшний день уже 8 тысяч человек подали заявки на вступление в "Гвардию наступления". Основу наступательных подразделений будут составлять действующие полицейские, пограничники, нацгвардейцы, которые будут вступать туда на добровольной основе. Для них будут сохранятся льготы, а обучение перед выполнением боевых задач продлится несколько месяцев и будет состоять из двух этапов: индивидуального и группового.

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