Швейцария может отойти от нейтралитета из-за Украины: "Мы не должны мешать"

От жестких правила нейтралитета страдают производители оружия

В Швейцарии все чаще возникает вопрос передачи Украине вооружений. Традиционно нейтральная страна запрещает даже реэкспорт оружия, однако в стране близки к тому, чтобы порвать с традицией. Давление на власть есть как со стороны союзников, так и экспортеров оружия и даже мнения избирателей.

Об этом пишет Reuters. Однако в парламенте мнения расходятся несмотря на рекомендации комитетов о смягчении правил. Среди сторонников лидер правоцентристской партии FDP Тьерри Буркат, он автор варианта снятия запрета для реэкспорта вооружений в страны со схожими демократическими ценностями.

"У нас не должно быть права вето, чтобы мешать другим помогать Украине. Если мы это сделаем, мы поддержим россию, что не является нейтральной позицией", — комментирует он свое предложение. Швейцарские избиратели с ним согласны — опрос в воскресенье показал что 55% выступают за начало реэкспорта. Противники решения заявляют о "скользком пути", который несовместим с нейтралитетом Швейцарии и может привести к отмене всех ограничений.

Ранее Швейцария отклонила запросы Германии и Дании, а также Испании о реэкспорте вооружений. В частности, речь может идти о реэкспорте швейцарской бронетехники и боеприпасов для зенитных танков.