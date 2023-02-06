Война — день 348: россия готовится начать новое наступление и обстреливает мирные города

Оперативно о главном 6 февраля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 348 дней. Оккупанты продолжают стягивать войска для проведения очередного наступления на Бахмут и на запад Луганской области, при этом не исключена вероятность того, что они могут попытаться атаковать в сторону Запорожья. Вместе с тем фиксируется снижение темпов российских атак на ряде участков в Донецкой области. Кроме того продолжаются ракетные удары по мирным городам, что приводит к дальнейшему разрушению гражданских объектов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 6 февраля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В западных СМИ появилась информация, что в Киеве получили разведывательные данные о подготовке россии к новому наступлению. По их данным, это должно произойти в ближайшие 10 дней, а направлением для удара была выбрана западная часть Луганской области.

О происходившем 3 февраля читайте в материале: Война — день 345: оккупанты пытаются усилить давление на ВСУ на Донбассе.

Информация за 4 февраля доступна в сводке: Война — день 346: россияне концентрируют силы возле Бахмута и готовятся к новому наступлению.

С данными за 5 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 347: оккупанты нацелились на Луганщину, но продолжают давить на Бахмут.