В глубоком тылу россии среди ночи взорвался БпЛА: видео момента и карта

Утренний взрыв разбудил жителей окраин

В россии регулярно сообщают про неопознанные беспилотники. Часто их относят к украинским, особенно в приграничных регионах вроде Брянщины. Однако в этот раз беспилотник засекли в том же направлении на северо-восток, но намного дальше. О его принадлежности официальных заявлений со стороны российских властей не было.

Про взрыв беспилотника сообщили из Калуги. Местный губернатор Владислав Шапаша рассказал, что взрыв произошел в 5 утра по местному времени (4 утра по Киеву) в лесу на высоте 50 метров недалеко от Калуги. Ущерба гражданским и социальным объектам, как и пострадавших нет.

В сети опубликовали фото дыма в небе. Предположительно, он от взорвавшегося беспилотника.

Дым возле Калуги

Также появилось видео момента взрыва, — российские каналы пишут, что дрон летел в сторону военного объекта.

Отметим, что Калуга находится в более чем 300 км от крайней точки украинской границы. Направление беспилотника неизвестно, но стоит отметить, что от Калуги до Москвы почти вполовину ближе, чем к Украине.

Расстояние от Калуги до украинского приграничья

Ранее "Телеграф" сообщал о пожаре на нефтепредприятии и заводе мостовых конструкций в Белгородской области. В нем обвинили украинский снаряд.

Добавим, что взрывы беспилотников в россии происходили на расстоянии до 700 километров от нашей границы (самый дальный — аэродром Энгельс под Саратовом). Официальные украинские лица никак не комментируют эти ЧП, однако традиционно предупреждают, что несоблюдение правил пожарной безопасности на военных объектах — чревато "бавовной".