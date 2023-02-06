У глибокому тилу росії серед ночі вибухнув БпЛА: відео моменту та карта

Ранковий вибух розбудив мешканців околиць

У росії регулярно повідомляють про невідомі безпілотники. Часто їх відносять до українців, особливо у прикордонних регіонах, таких як Брянщина. Однак цього разу безпілотник засікли у тому ж напрямку на північний схід, але набагато далі. Про його належність офіційної заяви з боку російської влади не було.

Про вибух безпілотника повідомили із Калуги. Місцевий губернатор Владислав Шапаша розповів, що вибух стався за місцевим часом о 5 ранку (4 ранку за Києвом) у лісі на висоті 50 метрів недалеко від Калуги. Збитків цивільним та соціальним об’єктам, як і постраждалих, немає.

У мережі опублікували фото диму у небі. Імовірно він від безпілотника, що вибухнув.

Дим біля Калуги

Також з'явилося відео моменту вибуху — російські канали пишуть, що дрон летів у бік військового об'єкта.

Зазначимо, що Калуга знаходиться за 300 км від крайньої точки українського кордону. Напрямок безпілотника невідомий, але варто зазначити, що від Калуги до Москви майже наполовину ближче, ніж до України.

Відстань від Калуги до українського прикордоння

Раніше "Телеграф" повідомляв про пожежу на нафтопідприємстві та заводі мостових конструкцій у Білгородській області. У ньому звинуватили український снаряд.

Додамо, що вибухи безпілотників у Росії відбувалися на відстані до 700 кілометрів від нашого кордону (найдальший — аеродром Енгельс під Саратовом). Офіційні українські особи ніяк не коментують ці НП, проте традиційно попереджають, що недотримання правил пожежної безпеки на військових об'єктах — загрожує "бавовною".