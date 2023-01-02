Очередная атака дронов и очень много "бавовны" в россии: новости, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Вторая ночь нового 2023 года проходит для украинцев очень беспокойно, — враг снова атаковал Украину дронами, но не обошлось и без мощной "бавовны" в россии.

"Телеграф" кратко собрал новости вечера и ночи, которые вы могли пропустить.

Ночные взрывы на Днепропетровщине

Над Днепропетровской и Запорожской областями ночью было уничтожено 6 ударных иранских дронов и одна высокоточная управляемая ракета Х-59МК2, летевшая в направлении города Днепр, — информирует воздушное командование "Восток".

Ночная атака на Киев и область

На Киевщину ночью направили несколько волн дронов-шахедов.

В Деснянском районе в результате падения обломков был взрыв, пострадал 19-летний парень, наступивший по неосторожности на обломки стекла и порезавший стопу.

За почти 4 часа воздушной тревоги над Киевом было предварительно сбито 20 воздушных целей, сообщает Киевская городская военная администрация.

В результате ночного обстрела столицы были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе – аварийные отключения электроэнергии. Соответственно, есть обесточенные объекты теплоснабжения, сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Бавовна" в Макеевке

В новогоднюю ночь Силы обороны Украины нанесли удар по месту базирования российских военнослужащих в оккупированной Макеевке Донецкой области, в результате которого погибли 400 и ранены 300 оккупантов.

Российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.

"Бавовна" на Брянщине

Утром 2 января "украинский беспилотник атаковал" объект энергоснабжения в Климовском районе Брянской области рф, — сообщает губернатор александр богомаз.

Климовский район Брянской области россии на карте

"Бавовна" в Воронеже

Ночью также гремели взрывы на аэродроме "Балтимор" в Воронеже, где находится боевая авиация рф, — об этом массово сообщают местные каналы.

Аэродром "Балтимор" в Воронеже на карте

"Бавовна" под Мелитополем

Около 05:30 между поселками Мирный и Пивничне под Мелитополем произошел громкий взрыв, после чего у оккупантов началась паника, — местный канал пишет, что прилетело по месту дислокации врага.

Поселки Мирное и Пивничне на карте Мелитопольского района

Оперативно следить за всеми событиями дня на фронте вы также можете с помощью нашей онлайн-трансляции: Война – день 313: оккупанты замедлились на фронте, но терроризируют украинцев дронами.