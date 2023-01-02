Война — день 313: оккупанты замедлились на фронте, но терроризируют украинцев дронами

Оперативно о главном 2 января

Полномасштабное российское вторжение в Украину длится 313 дней. Оккупанты продолжают пытаться давить практически по всей линии фронта на Донбассе, но аналитики уже начали замечать, что из-за нехватки боеприпасов, количество обстрелов уменьшилось где-то в три раза. Проблемы у россиян наблюдаются и с ракетами, которых по оценкам ГУР у них осталось примерно на два-три массированных удара. Вместе с тем оккупанты продолжают терроризировать украинцев иранскими дронами и хотя их постоянно перехватывают украинские силы ПВО, но похоже, что россиян это не останавливает.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 2 января 2023 года, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:16 В Киеве и области работает ПВО. Сообщается о "приземлении" 2 дронов.

00:00 Оккупанты вновь запустили по Украине очередную партию "шахедов", по предварительной информации часть из них отправлена в сторону Киева

Информация за 30 декабря доступна в сводке: Война — день 310: россияне атакуют дронами и пытаются лишить Украину света под Новый год.

С данными за 31 декабря можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 311: ВСУ достигли успеха на Луганщине, а россияне продолжают терроризировать мирных украинцев".

О происходившем 1 января читайте в материале: Война — день 312: враг продолжает обстрелы, но украинцы намерены сражаться до Победы.