Война — день 350: оккупанты давят на Бахмут и стягивают войска к Лиману

Оперативно о главном 8 февраля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 350 дней. Украинское командование ожидает, что враг предпримет еще одну попытку наступления в восточных областях, а россияне продолжают стягивать войска на лиманское направление. Впрочем, по мнению экспертов наступление в этом районе не приведет к долгосрочному результату. При этом не уменьшается давление на Бахмут, где противник применяет новую тактику "лягушачьих прыжков".

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 8 февраля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Харькове прозвучала серия взрывов. Мэр Игорь Терехов сообщил, что зафиксировано шесть прилетов, после одного из которых начался пожар

Информация за 5 февраля доступна в сводке: Война — день 347: оккупанты нацелились на Луганщину, но продолжают давить на Бахмут.

С данными за 6 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 348: россия готовится начать новое наступление и обстреливает мирные города.

О происходившем 7 февраля читайте в материале: Война — день 349: россияне давят и пытаются окружить Бахмут