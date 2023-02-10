Скандал у Netflix: сервіс заборонив ділитися паролем – як відреагували українці

Послуга "поширити логін або пароль" стане платною

На початку лютого стало відомо, що Netflix втілить свою обіцянку та найближчими місяцями обмежить спільне користування акаунтами. Щоб переконатися, що всі пристрої пов’язані з основним місцем розташування, Netflix проситиме користувачів підключатися до основного Wi-Fi раз у місяць через застосунок або сайт.

Тепер компанія буде штрафувати користувачів, які передають пароль до облікового запису іншим людям. Нововведення очікувано не сподобалося глядачам. В Україні, де компанія наприкінці 2021 року запустила домен, воно також зазнало критики, адже за час війни чимало сімей почали тимчасово жити окремо.

Як буде працювати нове правило?

Для боротьби з шерингом паролів Netflix змусить глядачів підтверджувати доступ до облікового запису. Раз на 31 день потрібно буде підключатися до основного Wi-Fi на території одного домогосподарства. Іншими словами, щоб поділитися обліковим записом з другом, він повинен раз на місяць підключати пристрій до вашого Wi-Fi та увімкнути серіал або фільм. Це може бути смартфон, телевізор чи ноутбук, з якого він користується Netflix.

Netflix змусить глядачів раз на місяць підтверджувати доступ до облікового запису

Щодо використання на кількох гаджетах, то це, як і раніше, дозволено, але в межах одного домогосподарства.

Якщо не під’єднатися до основної мережі протягом 31 дня, система блокуватиме доступ пристрою до сервісу до підключення або створення нового облікового запису.

У Netflix також продумали й ті випадки, коли власник облікового запису часто подорожує. Йому видаватиметься тимчасовий одноразовий код, який діє 7 днів. Втім, без збору даних не обійшлося – в Netflix будуть переглядати IP-адресу пристрою, ідентифікатори гаджетів та активність облікових записів, щоб помітити спроби обдурити систему.

На думку компанії, сервіс втрачає величезні гроші через зловживання клієнтів шерингом паролів. За підрахунками Netflix, понад 100 млн людей у всьому світі не платять за послуги провайдеру. Натомість користуються сервером за допомогою облікових даних для входу інших користувачів.

Команда сподівається, що, поклавши край спільному використанню облікових записів, принесе нові доходи компанії. По суті, це єдиний спосіб, за допомогою якого Netflix може значно збільшити кількість передплатників у Північній Америці, де сервіс наразі має найбільшу частку свого ринку.

Жодної інформації про ціни, а також конкретну дату запуску нових правил не дають, обмежуючись фразою, що їх широко впровадять "в першому кварталі 2023 року", тобто десь до квітня.

Інформація про те, що Netflix штрафуватиме користувачів, які передають пароль до облікового запису іншим людям, вперше з’явилася у жовтні 2022 року. Тепер, коли головні подробиці щодо цього експерименту оприлюднені, залишається лише побачити, як відреагують користувачі.

Як сприйняли новину українці?

Ще під час презентації річного звіту у компанії зізналися, що очікують певної "негативної реакції" та відмову від підписки. Проте, на їхню думку, врешті люди почнуть платити за окремі облікові записи, а це призведе до "підвищення загальних прибутків компанії".

Українські користувачі негативно сприйняли новину, адже останній рік багато сімей вимушені жити окремо. Є чимало прикладів, коли дружина з дітьми перебуває за кордоном, а чоловік захищає нашу країну на передовій. У таких умовах важко говорити про прив’язування до тої самої бездротової мережі, зауважили користувачі.

Багато глядачів зараз знаходяться на фронті

Так, український блогер та телеведучий Антон Швець написав цілий пост у Facebook, у якому засудив Netflix та назвав його "бездушною корпорацією".

"Тобто якщо ви віддали свій логін та пароль Василю, який сидить десь на нулі під Енергодаром або ви самі сидите на нулі під Вуглегірськом, і не можете підключитися до домашнього вайфаю, бо домівки своєї ви пів року не бачили — ваш телефон, з якого ви дивитись кінчік за вечерею, буде заблокований через місяць? Публікація нових правил Нефтліксу викликала таку хвилю обурення та відписок, що, сподіваюсь Нетфлікс буде змушений заявити, що сталася помилка", — пише Антон.

Виникають також питання до того, яку саме мережу вважатимуть основною.

"А тепер мені стало цікаво – підписка оформлена на мене в Україні. Дивляться переважно сестра з дітьми, що сидять зараз в США, – і хто з нас "домашня мережа?"

"В мене син з домашнього інтернету оплачує максимальний пакет. А я і двоє побратимів дивимось Нетфлікс на першій лінії фронту. Раз на місяць хіба Новою поштою передавати телефони)) лол", — пишуть українці в коментарях.

Деякі користувачі звернули увагу на те, що нововведення суперечить політиці Netflix у недавньому минулому. Кілька років тому на своїй сторінці у Twitter стримінг просував протилежний меседж.

Кілька років тому Netflix просував протилежний меседж

Netflix офіційно не розголошує кількість своїх передплатників, та за неофіційними даними, їх близько 230 мільйонів. Зазначається, що понад 100 мільйонів домогосподарств по всьому світу користуються спільним доступом до облікових записів.