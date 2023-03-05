Украинский спортсмен похвастался видео с Моргенштерном

Неоднозначный поступок украинского бойца ММА

Украинский боец смешанного стиля полутяжелого веса Игорь Потеря (20-3) встретился с российским исполнителем Моргенштерном, под музыку которого до сих пор развлекается украинская молодежь, на его концерте в Польше.

Соответствующим видео боец поделился на своей странице в Instagram. На кадрах видно, как украинец провел так называемую дуэль взглядов с россиянином. Примечательно, что Потеря подписал видео словом "Легенда", видимо, в честь российского рэпера.

Напомним, Моргенштерн уехал из рф еще до начала полномасштабной войны, около года назад. На родине его обвинили в торговле наркотиками, признали иноагентом. В последнее время находился в ОАЭ. Рэпер публично не осуждал президента рф владимира путина, а об агрессии россии против Украины высказывался уклончиво. Также он посвятил войне клип "12". В треке есть слова "большие дяди отправят на бойню". В работе был использован бит украинца Палагина, а еще задействовано голосовое сообщение от его мамы, записанное в момент пребывания в бомбоубежище.

Напомним, в воскресенье, 5 марта, сообщалось о том, что двукратный олимпийский чемпион по боксу, бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) сфотографировался с российским чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым, который является одним из друзей рамзана кадырова. Кроме того, Махачев открыто поддерживает полномасштабное вторжение рф в Украину.