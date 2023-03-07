Російський футболіст втік до українського тренера: він рятується від санкцій

Вірменія стала притулком для російських спортсменів-втікачів

Захисник московського "Локомотива" Наїр Тікнізян вперше отримав виклик до збірної Вірменії. Його запрошено на матч національної команди з Туреччиною, який відбудеться у рамках кваліфікації на Євро-2024. Нагадаємо, що збірну Вірменії тренує українець Олександр Петраков.

Як повідомляє "Чемпіонат", Наїр Тікнізян раніше виступав за юнацьку та молодіжну збірні росії. На молодіжному чемпіонаті Європи 2021 року він провів три матчі на груповому етапі, в яких забив один гол.

Тікнізян є вихованцем академії московського ЦСКА, у системі армійського клубу він виступав з 2016 по 2021 рік, після чого перейшов до "Локомотиву".

Враховуючи те, що збірна росії відсторонена від міжнародних змагань та участі в Євро-2024, Такнізян вирішив змінити громадянство.

Цікаво, що нещодавно колишній чемпіон світу з боксу росіянин Мурат Гассієв отримав паспорт Вірменії, щоб обійти санкції.

Раніше ми повідомляли, що через санкції російські шахісти тепер виступатимуть в Азії, вони залишили Європейську шахову федерацію.