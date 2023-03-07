Российский футболист сбежал к украинскому тренеру: он спасается от санкций

Армения стала пристанищем для беглых российских спортсменов

Защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян впервые получил вызов в сборную Армении. Он приглашен на матч национальной команды с Турцией, который состоится в рамках квалификации на Евро-2024. Напомним, что сборную Армении тренирует украинец Александр Петраков.

Как сообщает "Чемпионат", Наир Тикнизян ранее выступал за юношескую и молодежную сборные россии. На молодежном чемпионате Европы в 2021 году он провел три матча на групповом этапе, в которых забил один гол.

Тикнизян является воспитанником академии московского ЦСКА, в системе армейского клуба он выступал с 2016 по 2021 год, после чего перешел в "Локомотив".

Учитывая то, что сборная россии отстранена от международных соревнований и участия в Евро-2024, Такнизян решил сменить гражданство.

Интересно, что совсем недавно бывший чемпион мира по боксу россиянин Мурат Гассиев получил паспорт Армении, чтобы обойти санкции.

Ранее мы сообщали, что из-за санкций российские шахматисты теперь будут выступать в Азии, они покинули Европейскую шахматную федерацию.