Сбежал от санкций: бывший соперник Усика получил армянский паспорт

Мурат Гассиев отказался от родины

Лишь недавно мы сообщали, что из-за санкций российские шахматисты теперь будут выступать в Азии. А теперь стало известно, что россиянин Мурат Гассиев получил паспорт Армении.

Боксер уже заявил, что готов выходить на ринг под армянским флагом, пишет eadaily.com. 3 марта Гассиев проведет бой в Ереване с представителем США Майком Балогуном.

Зачем звезде российского бокса чужой паспорт? Чтобы обходить санкции. Спокойно путешествовать по Европе и иметь возможность проводить чемпионские поединки. Ранее в боксе против россии и беларуси ввели жесткие санкции.

Мурат Гассиев за карьеру провел 31 бой (29 побед, одно поражение, одна ничья). В декабре 2016 года он стал чемпионом WBA, одолев российского боксера Дениса Лебедева. В феврале 2019 года Гассиев победил нокаутом представителя Кубы Юниера Дортикоса, лишив его титула IBF. Единственное его поражение произошло в июле 2018 года — в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBC) он уступил по очкам украинцу Александру Усику.

Ранее украинский боксер заявил, что возобновил карьеру ради поединков с россиянами.