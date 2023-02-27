Украинцев сейчас не волнует бокс: Фьюри объяснил, почему Усику не дают большой гонорар

Брат чемпиона мира считает, что бой может не состояться

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри под большим вопросом. Британец хочет большую часть гонорара и не намерен уступать. Команда Усика даже пошла на уступки Фьюри, но подписи под договором пока нет.

Своим мнением относительно распределения гонорара в поединке поделился Шейн Фьюри, брат чемпиона мира по версии WBC.

Шейн заявил, что либо Тайсон дерется с Усиком, либо завершает карьеру. Кстати, в Саудовской Аравии уже отказались проводить этот поединок.

"Конечно же, болельщики будут смотреть бой, потому что он крутой. Но большинство обычных фанатов будут включать трансляцию благодаря Тайсону. Это не мое мнение, а факты, подкрепленные цифрами.

То, что происходит в Украине — трагедия. Часть пирога Усика — это зрители из Украины. Но меньше всего, что волнует украинцев сейчас — это смотреть боксерский бой.

Александр просит распределение гонорара в формате 50 на 50, но если он не уступит, то боя не будет", — сказал Шейн Фьюри.

"Но все будет зависеть от Тайсона. На данный момент он собирается либо драться, либо завершать карьеру. Вершина и конец. Так что они либо устраивают поединок, либо имеем то, что имеем", – заявил Шейн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, что если Усик не договорится о поединке с Фьюри, то может провести бой Даниэлем Дюбуа, который является официальным претендентом на титул по версии WBA.