Українців зараз не хвилює бокс: Ф’юрі пояснив, чому Усику не дають багато грошей

Брат чемпіона світу вважає, що бій може не відбутися

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі під великим питанням. Британець хоче більшу частину гонорару і не має наміру поступатися. Команда Усика навіть пішла на поступки Ф’юрі, але підпису під договором поки що немає.

Своєю думкою щодо розподілу гонорару у поєдинку поділився Шейн Ф’юрі, брат чемпіона світу за версією WBC.

Шейн заявив, що або Тайсон б’ється з Усиком, або завершує кар’єру. До речі, у Саудівській Аравії вже відмовилися проводити цей поєдинок.

"Звичайно ж, уболівальники дивитимуться бій, бо він крутий. Але більшість звичайних фанатів включатимуть трансляцію завдяки Тайсону. Це не моя думка, а факти, підкріплені цифрами.

Те, що відбувається в Україні, — трагедія. Частина пирога Усика — це глядачі з України. Але найменше, що хвилює українців зараз, — це дивитися боксерський бій.

Олександр просить розподіл гонорару у форматі 50 на 50, але якщо він не поступиться, то бою не буде", — сказав Шейн Ф’юрі.

"Але все залежатиме від Тайсона. На даний момент він збирається або битися, або завершувати кар’єру. Вершина і кінець. Так що вони або влаштовують поєдинок, або маємо те, що маємо", — заявив Шейн в інтерв’ю YouTube-каналу iFL TV.

Нагадаємо, якщо Усик не домовиться про поєдинок з Ф’юрі, то може провести бій Даніелем Дюбуа, який є офіційним претендентом на титул за версією WBA.