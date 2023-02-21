Не змушуйте переходити на українську мову! Усик зробив гучну заяву

Боксер упевнений, що кожна людина сама має вирішувати якою мовою спілкуватися

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик чекає на підписання контракту на бій з Тайсоном Ф’юрі. Але Саудівська Аравія вже відмовилася проводити цей поєдинок.

Що буде далі — поки що невідомо. Є варіант, що українець зустрінеться з Даніелем Дюбуа – офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBA.

Поки що Усик продовжує підготовку до потенційного бою, а у перервах між тренуваннями боксер поспілкувався з журналістами та розповів про перехід на українську мову.

"Здебільшого я спілкуюся українською мовою вдома, із друзями на тренуваннях.

Але ми не повинні примушувати людей. Жодна людина, чи то з західної частини України, чи північної, чи південної – не має значення, так сталося, що деякі люди народилися там, де спілкуються виключно українською мовою, а деякі народилися в Маріуполі, Криму, Донецьку – там була виключно російська мова і з цим росли.

Примушувати їх зараз чи якось засуджувати не можна в жодному разі. Потрібно допомагати. Чим більше ми змушуватимемо щось робити, тим більше людей не зможе цей бар’єр переступити.

Кожна людина прийде до цього сама, просто треба допомагати, а не стукати в лоба: "Ти неправильно кажеш, ти несправжній українець, ти говориш іншою мовою".

Так сталося, але кожному потрібно допомагати і не бути поганим прокурором і засуджувати людей", — розповів Усик "Українській правді".

Сам Усик вирішив потролити трохи Ф’юрі. Він постав у образі давньогрецького воїна і викликав Тайсона на бій.

До речі, нещодавно Олександр Усик зізнався, який бій найбільше переглядає. Можливо, ви навіть не чули про такий поєдинок.