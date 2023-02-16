Два чемпіони світу побилися у кінотеатрі: вони дивилися фільм про бокс (відео)

Лоуренс Околі та Річард Ріакпоре прийшли дивитися "Крід 3"

У Лондоні відбулася прем’єра фільму "Крід 3". На ній і зчепилися чемпіон світу за версією WBO Лоуренс Околі та чемпіон за версією WBC Silver Річард Ріакпоре. Раніше ми розповідали про найгучніші скандали в житті Майка Тайсона.

Що не поділили між собою боксери, не відомо. Може чергу за попкорном. Вони трохи поштовхалися, помахали кулаками, але охорона спрацювала швидко і зупинила бійку. Відео інциденту з’явилося у Twitter.

Лоуренс Околі — народився 16 грудня 1992 року. Непереможений британський боксер-професіонал, який виступає у першій важкій ваговій категорії. Учасник Олімпійських ігор (2016) у аматорах. Серед професіоналів чинний чемпіон світу за версією WBO (з 2021), колишній чемпіон за версіями WBO International (2020—2021) та WBA Continental (2018—2021), і чемпіон Європи за версією EBU (2019—2020), чемпіон Британської Співдружності (2018, 2019) та чемпіон Британії (2018—2019). Провів 18 боїв та всі виграв, 14 нокаутом.

Річард Ріакпоре народився 5 січня 1990 року. Британський професійний боксер, який виступає у першій важкій ваговій категорії. Серед професіоналів чинний чемпіон за версією WBC Silver (2021-н. в.), колишній Інтерконтинентальний чемпіон за версією WBA Inter-Continental (2018-2021) та чемпіон Британії (2019-2021). Провів 16 боїв та всі виграв, 12 нокаутом.

Раніше повідомлялося, що Олександр Гвоздик успішно повернувся на ринг після трирічної перерви. А ось Тайсон Ф’юрі поставив ультиматум перед Олександром Усиком. Британець вимагає провести бій у Лондоні.