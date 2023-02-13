Винні ребра: українець пояснив, чому його паралізувало під час бою

"Спадкоємець Кличка" не міг рухатися після удару по корпусу

Український суперважковаговик Віктор Вихрист зазнав першої поразки на професійному рингу. Вона була дуже дивною і здивувала фанатів українця.

У восьмому раунді Віктор пропустив удар по корпусу від кубинця Леньє Перо та перестав захищатися. Боксера начебто паралізувало. Суддя змушений був зупинити поєдинок та присудити дострокову перемогу Перо.

Свою поведінку український боксер пояснив після поєдинку.

"Десь у шостому раунді у мене з’явився біль у ребрах, але я вирішив продовжити бій. Біль посилювався і не дозволяв мені боксувати на повну силу. Я розумів, що виграю по очках і контролюю хід бою. Але після пропущеного удару у восьмому раунді, біль був настільки нестерпним, що я вже не міг рухатися", – цитує Вихриста Fightnews.

Віктора через габарити називають "Спадкоємцем Кличка". Поки що він провів на рингу 12 боїв — 11 перемог (7 нокаутом) та 1 поразка.

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