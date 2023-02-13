Виноваты ребра: украинец объяснил, почему его парализовало во время боя

"Наследник Кличко" не мог двигаться после удара по корпусу

Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист потерпел первое поражение на профессиональном ринге. Оно было очень странным и вызвало недоумение у фанатов украинца.

В восьмом раунде Виктор пропустил удар по корпусу от кубинца Ленье Перо и перестал защищаться. Боксера будто парализовало. Судья вынужден был остановить поединок и присудить досрочную победу Перо.

Свое поведение украинский боксер объяснил после поединка.

"Где-то в шестом раунде у меня появилась боль в ребрах, но я решил продолжить бой. Боль усиливалась и не позволяла мне боксировать в полную силу. Я понимал, что выиграю по очкам и контролирую ход боя. Но после пропущенного удара в восьмом раунде боль была настолько невыносимой, что я уже не мог двигаться", – цитирует Вихриста Fightnews.

Виктора из-за габаритов называют "Наследником Кличко". Пока что он провел на ринге 12 боев — 11 побед (7 нокаутом) и 1 поражение.

Ранее сообщалось, что Александр Гвоздик успешно вернулся на ринг после трехлетнего перерыва. А вот Тайсон Фьюри поставил ультиматум перед Александром Усиком. Британец требует провести бой в Лондоне.