Усику поставили ультиматум: Фьюри выбрал арену и установил дедлайн

Британец хочет провести бой в Лондоне

Контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу до сих пор не подписан. Поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на 29 апреля. Но есть нюанс.

Провести грандиозный вечер бокса очень хотела Саудовская Аравия. Однако там не успевают к этому сроку сдать новую арену. А Фьюри ждать не хочет, пишет Daily Mail.

Команда британского чемпиона установила дедлайн для Александра Усика. Бой должен состояться 29 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли". Контракт нужно согласовать на этой неделе. Иначе Фьюри выберет себе другого соперника.

Украинскому чемпиону нужно поторопиться, если он хочет провести бой с Фьюри. Переносить встречу дальше нельзя, поскольку боксерские организации будут требовать провести защиту с обязательными претендентами или сделают их пояса вакантными.

Пока Усик в ожидании Фьюри, соперники на поединок с украинцем выстраиваются в очередь. Сначала IBF ему назначила обязательного претендента Филипа Хрговича, потом WBA обязала подраться с Даниэлем Дюбуа.

Напомним, что в соцсетях появилось видео смоделированного поражения Александра Усика. Боксера выкинули за пределы ринга.