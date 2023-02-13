Усику поставили ультиматум: Ф’юрі вибрав арену і встановив дедлайн

Британець хоче провести бій у Лондоні

Контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу досі не підписано. Поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі заплановано на 29 квітня. Але є нюанс.

Провести грандіозний вечір боксу дуже хотіла Саудівська Аравія. Проте там не встигають до цього терміну здати нову арену. А Ф’юрі чекати не хоче, пише Daily Mail.

Команда британського чемпіона встановила дедлайн для Олександра Усика. Бій має відбутися 29 квітня на лондонському стадіоні "Уемблі". Контракт слід погодити цього тижня. Інакше Ф’юрі вибере собі іншого суперника.

Українському чемпіону треба поквапитися, якщо він хоче провести бій із Ф’юрі. Переносити зустріч далі не можна, оскільки боксерські організації вимагатимуть провести захист із обов’язковими претендентами або зроблять їх пояси вакантними.

Поки Усик чекаює на Ф’юрі, суперники на поєдинок з українцем вишиковуються в чергу. Спочатку IBF йому призначила обов’язкового претендента Філіпа Хрговича, потім WBA зобов’язала побитися з Даніелем Дюбуа.

Нагадаємо, що в соцмережах з’явилося відео змодельованої поразки Олександра Усика. Боксера викинули за межі рингу.