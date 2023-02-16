Два чемпиона мира подрались в кинотеатре: они смотрели фильм о боксе (видео)

Лоуренс Околи и Ричард Риакпоре пришли смотреть "Крид 3"

В Лондоне прошла премьера фильма "Крид 3". На ней и сцепились чемпион мира по версии WBO Лоуренс Околи и чемпион по версии WBC Silver Ричард Риакпоре. Ранее мы рассказывали о самых громких скандалах в жизни Майка Тайсона.

Что не поделили между собой боксеры не известно. Может очередь за попкорном. Они немного потолкались, помахали кулаками, но охрана сработала быстро и остановила драку. Видео инцидента появилось в Twitter.

Лоуренс Околи — родился 16 декабря 1992 года. Непобежденный британский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой весовой категории. Участник Олимпийских играх (2016) в любителях. Среди профессионалов действующий чемпион мира по версии WBO (с 2021), бывший чемпион по версиям WBO International (2020—2021) и WBA Continental (2018—2021), и чемпион Европы по версии EBU (2019—2020), чемпион Британского Содружества (2018, 2019) и чемпиона Британии (2018—2019). Провел 18 боев и все выиграл, 14 нокаутом.

Ричард Риакпоре — родился 5 января 1990 года. Британский профессиональный боксер, выступающий в первой тяжелой весовой категории. Среди профессионалов действующий чемпион по версии WBC Silver (2021—н. в.), бывший Интерконтинентальный чемпион по версии WBA Inter-Continental (2018—2021) и чемпион Британии (2019—2021). Провел 16 боев и все выиграл, 12 нокаутом.

Ранее сообщалось, что Александр Гвоздик успешно вернулся на ринг после трехлетнего перерыва. А вот Тайсон Фьюри поставил ультиматум перед Александром Усиком. Британец требует провести бой в Лондоне.