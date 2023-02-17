Саудівська Аравія відмовилася проводити бій Усика: що тепер буде

У промоутерів був план В

Відомий американський промоутер Боб Арум заявив, що у Саудівській Аравії відмовилися проводити бій Тайсона Ф’юрі та Олександра Усика. Раніше британець поставив ультиматум перед командою українця.

Поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі заплановано на 29 квітня. Але є нюанс.

"Саудівська Аравія не хоче проводити бій Усика і Ф’юрі в необхідні терміни. Так що подальші дії, мабуть, залишаться за лаштунками. Сподіваюся, скоро ми виступимо з оголошенням", — наводить слова Арума видання The Sun.

Найімовірніше, бій за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться у Лондоні, на футбольному стадіоні "Уемблі". Як вважає Ф’юрі, саме у Великій Британії можна заробити на поєдинку дуже великі гроші.

Сам Усик вирішив потролити трохи Ф’юрі. Він постав у образі давньогрецького воїна і викликав Тайсона на бій.

До речі, нещодавно Олександр Усик зізнався, який бій найбільше переглядає. Можливо, ви навіть не чули про такий поєдинок.

Нагадаємо, що в соцмережах з’явилося відео змодельованої поразки Олександра Усика. Боксера викинули за межі рингу.