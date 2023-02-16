Усик вирішив налякати Ф’юрі: українець став давньогрецьким воїном (фото)

Боксери досі не підписали контракт на бій

Чинний чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександр Усик вирішив знову потролити Тайсона Ф’юрі. Раніше він звертався до британця з басейну. Зараз – зі спортзалу.

Усик виклав у Twitter фото із тренувального залу, на якому постав в образі давньогрецького воїна. Для цього боксер спеціально одягнув на голову шолом, а в руки взяв імпровізовані щит та спис.

"Пузо! Як у тебе з настроєм? Ми б’ємося 29 квітня? Кролик проти Пуза", — підписав Усик своє фото.

Нагадаємо, команда британського чемпіона встановила дедлайн для Олександра Усика. Бій має відбутися 29 квітня на лондонському стадіоні "Уемблі". Также ведуться перемовини про бій у Саудівській Аравії. Інакше Ф’юрі вибере собі іншого суперника.

До речі, нещодавно Олександр Усик зізнався, який бій найбільше переглядає. Можливо, ви навіть не чули про такий поєдинок.

Раніше Усик сказав, що залишається вірним Московському патріархату. Крім того, чемпіон порівняв росію з Третім Рейхом. І поцікавився у росіян, чому в православній країні не поховають вбивцю царя.