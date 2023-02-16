Усик решил напугать Фьюри: украинец стал древнегреческим воином (фото)

Боксеры до сих пор не подписал контракт на бой

Действующий чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик решил снова потроллить Тайсона Фьюри. Ранее он обращался к британцу из бассейна. Сейчас — из спортзала.

Усик выложил в Twitter фото из тренировочного зала, на котором предстал в образе древнегреческого воина. Для этого боксер специально облачился в шлем, а в руки взял импровизированные щит и копье.

"Пузо! Как у тебя с настроем? Мы деремся 29-го апреля? Кролик против Пуза", — подписал Усик свое фото.

Напомним, команда британского чемпиона установила дедлайн для Александра Усика. Бой должен состояться 29 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли". Также ведутся переговоры про бой в Саудовской Аравии. Иначе Фьюри выберет себе другого соперника.

Кстати, недавно Александр Усик признался, какой бой больше всего пересматривает. Возможно, вы даже не слышали о таком поединке.

Ранее Усик сказал, что остается верным Московскому патриархату. Кроме того, чемпион сравнил россию с Третьим Рейхом. И поинтересовался у россиян, почему в православной стране никак не похоронят убийцу царя.