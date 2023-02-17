Саудовская Аравия отказалась проводить бой Усика: что теперь будет

У промоутеров был план В

Известный американский промоутер Боб Арум заявил, что в Саудовской Аравии отказались проводить бой Тайсона Фьюри и Александра Усика. Ранее британец поставил ультиматум перед командой украинца.

Поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на 29 апреля. Но есть нюанс.

"Саудовская Аравия не хочет проводить бой Усика и Фьюри в требуемые нами сроки. Так что дальнейшие действия, пожалуй, останутся за кулисами. Надеюсь, скоро мы выступим с объявлением", – приводит слова Арума издание The Sun.

Вероятней всего, бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится в Лондоне, на футбольном стадионе "Уэмбли". Как считает Фьюри, именно в Великобритании можна заработать на поединке очень большие деньги.

Сам Усик решил потроллить немного Фьюри. Он предстал в образе древнегреческого воина и вызвал Тайсона на бой.

Кстати, недавно Александр Усик признался, какой бой больше всего пересматривает. Возможно, вы даже не слышали о таком поединке.

Напомним, что в соцсетях появилось видео смоделированного поражения Александра Усика. Боксера выкинули за пределы ринга.