Український боксер брутально нокаутував суперника на очах Ломаченка (відео)

Василь виїхав з України для підготовки до "бою мрії"

У ніч проти неділі, 19 лютого, у Помоні (США) український боксер суперважкої ваги Андрій Новицький (1-0, 1 КО) вдало дебютував на професійному рингу. До речі, вечір боксу за участю українського гіганта відвідав Василь Ломаченко (17-2, 11 КО), який останнім часом запам’ятався завдяки скандалам навколо УПЦ МП.

Про це повідомляє LuckyPunch. 27-річний Новицький, який родом із Миколаєва, нокаутував 21-річного бразильця Габріеля Агілара Косту (1-4, 0 КО) вже у першому раунді.

На вечорі боксу від Golden Boy Promotions Нері – Ованісян українець не став затягувати й за півтори хвилини розібрався з маловідомим бразильцем.

До речі, колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко побував на вечорі боксу Нері – Ованісян та дав короткий коментар Fight Hub TV.

– Коли ти повернувся до США?

- Декілька тижнів тому.

- Ти зараз проходиш тренувальний табір?

- Так, готуємось.

– Коли відбудеться бій із Хейні?

– Сподіваюся, 20 травня, як анонсували.

- То це вже точно?

– Ще ні, але працюємо над дрібними деталями.

- Впевнений, що він відбудеться?

– Думаю, так, сподіваюся, – сказав Ломаченко.

Раніше повідомлялося про поразку небитого українського суперваговика Віктора Вихриста.

Нагадаємо, український суперваговик Дмитро Безус програв нокаутом бій за вакантний титул чемпіона Європи за версією WBO.