Український боксер брутально нокаутував суперника на очах Ломаченка (відео)
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Василь виїхав з України для підготовки до "бою мрії"
У ніч проти неділі, 19 лютого, у Помоні (США) український боксер суперважкої ваги Андрій Новицький (1-0, 1 КО) вдало дебютував на професійному рингу. До речі, вечір боксу за участю українського гіганта відвідав Василь Ломаченко (17-2, 11 КО), який останнім часом запам’ятався завдяки скандалам навколо УПЦ МП.
Про це повідомляє LuckyPunch. 27-річний Новицький, який родом із Миколаєва, нокаутував 21-річного бразильця Габріеля Агілара Косту (1-4, 0 КО) вже у першому раунді.
На вечорі боксу від Golden Boy Promotions Нері – Ованісян українець не став затягувати й за півтори хвилини розібрався з маловідомим бразильцем.
До речі, колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко побував на вечорі боксу Нері – Ованісян та дав короткий коментар Fight Hub TV.
– Коли ти повернувся до США?
- Декілька тижнів тому.
- Ти зараз проходиш тренувальний табір?
- Так, готуємось.
– Коли відбудеться бій із Хейні?
– Сподіваюся, 20 травня, як анонсували.
- То це вже точно?
– Ще ні, але працюємо над дрібними деталями.
- Впевнений, що він відбудеться?
– Думаю, так, сподіваюся, – сказав Ломаченко.
Раніше повідомлялося про поразку небитого українського суперваговика Віктора Вихриста.
Нагадаємо, український суперваговик Дмитро Безус програв нокаутом бій за вакантний титул чемпіона Європи за версією WBO.