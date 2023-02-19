Украинский супертяж брутально нокаутировал соперника на глазах Ломаченко (видео)

Василий выехал из Украины для подготовки к "бою мечты"

В ночь на воскресенье, 19 февраля, в Помоне (США) украинский боксер супертяжелого веса Андрей Новицкий (1-0, 1 КО) удачно дебютировал на профессиональном ринге. К слову, вечер бокса с участием украинского гиганта посетил Василий Ломаченко (17-2, 11 КО), который в последнее время запомнился благодаря скандалам вокруг УПЦ МП.

Об этом сообщает LuckyPunch. 27-летний Новицкий, который родом из Николаева, нокаутировал 21-летнего бразильца Габриэля Агилара Косту (1-4, 0 КО) уже в первом раунде.

На вечере бокса от Golden Boy Promotions Нери – Ованнисян украинец не стал затягивать и за полторы минуты разобрался с малоизвестным бразильцем.

К слову, бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко побывал на вечере бокса Нери – Ованнисян и дал короткий комментарий Fight Hub TV.

– Когда ты вернулся в США?

– Несколько недель назад.

– Ты сейчас проходишь тренировочный лагерь?

– Да, готовимся.

– Когда состоится бой с Хейни?

– Надеюсь, 20 мая, как анонсировали.

- Так это уж точно?

– Еще нет, но работаем над маленькими деталями.

– Уверен, что он состоится?

– Думаю, да, надеюсь, – сказал Ломаченко.

Ранее сообщалось о поражение небитого украинского супертяжа Виктора Выхриста.

Напомним, украинский супертяжеловес Дмитрий Безус проиграл нокаутом бой за вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO.