Украинский супертяж брутально нокаутировал соперника на глазах Ломаченко (видео)
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Василий выехал из Украины для подготовки к "бою мечты"
В ночь на воскресенье, 19 февраля, в Помоне (США) украинский боксер супертяжелого веса Андрей Новицкий (1-0, 1 КО) удачно дебютировал на профессиональном ринге. К слову, вечер бокса с участием украинского гиганта посетил Василий Ломаченко (17-2, 11 КО), который в последнее время запомнился благодаря скандалам вокруг УПЦ МП.
Об этом сообщает LuckyPunch. 27-летний Новицкий, который родом из Николаева, нокаутировал 21-летнего бразильца Габриэля Агилара Косту (1-4, 0 КО) уже в первом раунде.
На вечере бокса от Golden Boy Promotions Нери – Ованнисян украинец не стал затягивать и за полторы минуты разобрался с малоизвестным бразильцем.
К слову, бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко побывал на вечере бокса Нери – Ованнисян и дал короткий комментарий Fight Hub TV.
– Когда ты вернулся в США?
– Несколько недель назад.
– Ты сейчас проходишь тренировочный лагерь?
– Да, готовимся.
– Когда состоится бой с Хейни?
– Надеюсь, 20 мая, как анонсировали.
- Так это уж точно?
– Еще нет, но работаем над маленькими деталями.
– Уверен, что он состоится?
– Думаю, да, надеюсь, – сказал Ломаченко.
Ранее сообщалось о поражение небитого украинского супертяжа Виктора Выхриста.
Напомним, украинский супертяжеловес Дмитрий Безус проиграл нокаутом бой за вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO.