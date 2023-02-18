Ударил по печени и в челюсть: украинца уничтожили брутальным нокаутом (видео)

Дмитрий Безус потерпел первое поражение на профессиональном ринге

В Лондоне состоялся вечер бокса, где украинский супертяжеловес Дмитрий Безус встретился с британцем Дэвидом Аделейе за вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO. Кстати, в столице Великобритании может пройти бой Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Боксеры активно начали поединок. Украинец пытался захватить центр, атаковать, но забыл про защиту и пропустил мощный прямой удар в голову. Нокдаун.

Во втором раунде Безус завязал ближний бой, пропустил правый удар по печени, а левый — в челюсть. Рефери начал отсчитывать нокдаун. Украинец с трудом поднялся на ноги и вроде бы собирался продолжать бой, но судья остановил поединок. Победа Аделейе нокаутом.

На днях украинский супертяжеловес Виктор Выхрист потерпел первое поражение на профессиональном ринге. Оно очень удивило фанатов.

Ранее мы писали, что в Лондоне два чемпиона мира подрались в кинотеатре. Они пришли посмотреть премьеру фильма о боксе. Кстати, недавно Александр Гвоздик успешно вернулся на ринг после трехлетнего перерыва. Украинец намерен вновь побороться за титул чемпиона мира.