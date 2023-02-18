Вдарив по печінці та в щелепу: українця знищили брутальним нокаутом (відео)

Дмитро Безус зазнав першої поразки на професійному рингу

У Лондоні відбувся вечір боксу, де український суперваговик Дмитро Безус зустрівся з британцем Девідом Аделайє за вакантний титул чемпіона Європи за версією WBO. До речі, у столиці Великобританії може пройти бій Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі.

Боксери активно розпочали поєдинок. Українець намагався захопити центр, атакувати, але забув про захист та пропустив потужний прямий удар у голову. Нокдаун.

У другому раунді Безус зав’язав ближній бій, пропустив правий удар по печінці, а лівий — у щелепу. Рефері почав відраховувати нокдаун. Українець насилу піднявся на ноги і начебто збирався продовжувати бій, але суддя зупинив поєдинок. Перемога Аделейє нокаутом.

Днями український суперважковаговик Віктор Вихрист зазнав першої поразки на професійному рингу. Вона дуже здивувала фанатів.

Раніше ми писали, що в Лондоні два чемпіони світу побилися в кінотеатрі. Вони прийшли подивитися прем’єру фільму про бокс. До речі, нещодавно Олександр Гвоздик успішно повернувся на ринг після трирічної перерви. Українець має намір знову поборотися за титул чемпіона світу.