Не заставляйте переходить на украинский язык! Усик сделал громкое заявление

Боксер уверен, что каждый человек сам должен решать на каком языке общаться

Чемпион мира по боксу Александр Усик в ожидании подписания контракта на бой с Тайсоном Фьюри. Но Саудовская Аравия уже отказалась проводить этот поединок.

Что будет дальше — пока неизвестно. Есть вариант, что украинец встретится с Даниэлем Дюбуа — официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBA.

Пока что Усик продолжает подготовку к потенциальному бою, а в перерывах между тренировками боксер пообщался с журналистами и рассказал о переходе на украинский язык.

"В основном я общаюсь на украинском языке дома, с друзьями на тренировках.

Но мы не должны заставлять людей. Ни один человек, будь то западная часть Украины, северная или южная – неважно, так случилось, что некоторые люди родились там, где общаются исключительно на украинском языке, а некоторые родились в Мариуполе, Крыму, Донецке – там был исключительно русский язык и с этим росли.

Заставлять их сейчас или как-то осуждать нельзя ни в коем случае. Надо помогать. Чем больше мы будем заставлять что-либо делать, тем больше люди не смогут этот барьер переступить.

Каждый человек придет к этому сам, просто нужно помогать, а не стучать в лоб: "Ты неправильно говоришь, ты ненастоящий украинец, ты говоришь на другом языке".

Так случилось, но каждому нужно помогать и не быть плохим прокурором и осуждать людей", — рассказал Усик "Украинской правде".

Сам Усик решил потроллить немного Фьюри. Он предстал в образе древнегреческого воина и вызвал Тайсона на бой.

Кстати, недавно Александр Усик признался, какой бой больше всего пересматривает. Возможно, вы даже не слышали о таком поединке.