Усик устал ждать Фьюри: назван следующий соперник украинца

Украинец готов провести защиту чемпионского пояса WBA

Переговоры между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри зашли в тупик. Саудовская Аравия уже отказалась проводить бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Фьюри требует провести поединок в Лондоне на "Уэмбли". И хочет выторговать себе улучшенные финансовые условия. Команда украинца настаивает, что доходы нужно распределить 50 на 50.

Сергей Лапин, который входит в тренерский штаба Усика, заявил, что если Фьюри откажется от поединка, то Александр проведет обязательную защиту пояса WBA против Даниэля Дюбуа.

"Если в ближайшем будущем команда Фьюри не воспользуется возможностью организовать бой за звание абсолютного чемпиона, то Усик, вероятно, проведет защиту своего титула против Даниэля Дюбуа.

Дюбуа — парень, которому хватит мужества, чтобы выйти на ринг и не бояться. Но мы хотим, чтобы бой с Фьюри состоялся. Мы желаем выяснить, кто настоящий чемпион супертяжелого веса", — цитирует Лапина сайт Safe Betting Sites.

Даниэлю Дюбуа 25 лет. На профи-ринге он провел 20 боев и лишь однажды проиграл. Он является действующим регулярным чемпионом мира по версии WBA. Свой титул завоевал в начале декабря в поединке против Кевина Лерены.

Ранее мы писали, что в Лондоне два чемпиона мира подрались в кинотеатре. Они пришли посмотреть премьеру фильма о боксе. Кстати, недавно Александр Гвоздик успешно вернулся на ринг после трехлетнего перерыва. Украинец намерен вновь побороться за титул чемпиона мира.