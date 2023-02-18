Усик втомився чекати на Ф’юрі: названо наступного суперника українця

Українець готовий провести захист чемпіонського поясу WBA

Переговори між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі зайшли в глухий кут. Саудівська Аравія вже відмовилася проводити бій за звання абсолютного чемпіона світу.

Ф’юрі вимагає провести поєдинок у Лондоні на "Уемблі". І хоче виторгувати собі покращені фінансові умови. Команда українця наполягає, що прибутки потрібно розподілити 50 на 50.

Сергій Лапін, який входить у тренерський штаб Усика, заявив, що якщо Ф’юрі відмовиться від поєдинку, то Олександр проведе обов’язковий захист поясу WBA проти Даніеля Дюбуа.

"Якщо найближчим часом команда Ф’юрі не скористається можливістю організувати бій за звання абсолютного чемпіона, то Усик, ймовірно, проведе захист свого титулу проти Даніеля Дюбуа.

Дюбуа — хлопець, якому вистачить мужності, щоби вийти на ринг і не боятися. Але ми хочемо, щоб бій із Ф’юрі відбувся. Ми бажаємо з’ясувати, хто є справжнім чемпіоном суперважкої ваги", — цитує Лапіна сайт Safe Betting Sites.

Даніелю Дюбуа 25 років. На профі-рингу він провів 20 боїв і лише одного разу програв. Він є чинним регулярним чемпіоном світу за версією WBA. Свій титул завоював на початку грудня у поєдинку проти Кевіна Лерени.

Раніше ми писали, що в Лондоні два чемпіони світу побилися в кінотеатрі. Вони прийшли подивитися прем’єру фільму про бокс. До речі, нещодавно Олександр Гвоздик успішно повернувся на ринг після трирічної перерви. Українець має намір знову поборотися за титул чемпіона світу.