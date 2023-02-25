Усик пішов на поступки Ф’юрі: тепер бій точно має відбутися

Український боксер погодився чесно поділити гроші під час реваншу

Контракт на бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі ніяк не підпишуть. У Саудівській Аравії вже відмовилися проводити цей поєдинок.

Нове місце зустрічі — Лондон. Але й тут поки що не все гладко. Команда британського боксера хоче отримати більшу частку гонорару. Українці пропонують справедливі 50 на 50.

Більше того, промоутер Олександр Красюк заявив, що команда Усика запропонувала Тайсону Ф’юрі контракт одразу на два бої.

"Ми запропонували не мірятися поясами, а одразу заходити на два поєдинки з матчем-реваншем, у якому розподіл буде справедливий — 50 на 50.

Пам’ятаючи досвід Ф’юрі у його реванші з Володимиром Кличком, який ніколи не відбувся, ми розуміємо, що Тайсон — людина специфічна, і його треба мотивувати. Тому у разі його поразки у першому поєдинку ми готові надати мотивацію у вигляді того ж справедливого розподілу доходів 50 на 50, щоб людина не пішла з боксу, залишилася і спробувала забрати свій пояс назад", — сказав Красюк в інтерв’ю Box Office.

Нагадаємо, якщо Усик не домовиться про поєдинок з Ф’юрі, то може провести бій Даніелем Дюбуа, який є офіційним претендентом на титул за версією WBA.