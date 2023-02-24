Усик не вартує таких грошей: чому зривається бій із Ф’юрі

Команда британця не хоче ділити призовий фонд 50 на 50

Батько чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф’юрі чесно зізнався, чому досі не підписано контракт на бій з Олександром Усиком. Раніше поєдинок відмовилася приймати Саудівська Аравія.

За словами Джона Ф’юрі, переговори зупинилися на питанні щодо розподілу призового фонду. Як пише Vringe, команда українця наполягає на тому, щоб поділити гроші порівну, а команда Ф’юрі категорично проти такого варіанту, адже бій відбудеться на їхній території — на стадіоні "Уемблі" у Лондоні.

"Команді Усика потрібно ставитися до Тайсона так, як він на це заслуговує. Тобто як до великого чемпіона, яким він і є. Досить намагатися диктувати умови. Усик — не рівня Тайсону. Стій у черзі, чекай, коли тебе покличуть. Якщо ти не поважаєш Тайсона, то не розраховуй на бій з ним. Крапка. Усик не вартий того, щоб віддавати йому половину грошей", — заявив Ф’юрі-старший.

Нагадаємо, якщо Усик не домовиться про поєдинок з Ф’юрі, то може провести бій Даніелем Дюбуа, який є офіційним претендентом на титул за версією WBA.

Раніше ми писали, що в Лондоні два чемпіони світу побилися в кінотеатрі. Вони прийшли подивитися прем’єру фільму про бокс. До речі, нещодавно Олександр Гвоздик успішно повернувся на ринг після трирічної перерви. Українець має намір знову поборотися за титул чемпіона світу.