Усик не стоит таких денег: почему срывается бой с Фьюри

Команда британца не хочет делить призовой фонд 50 на 50

Отец чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри честно признался почему до сих пор не подписан контракт на бой с Александром Усиком. Ранее поединок отказалась принимать Саудовская Аравия.

По словам Джона Фьюри, переговоры остановились на вопросе о распределении призового фонда. Как пишет Vringe, команда украинца настаивает на том, чтобы поделить деньги поровну, а команда Фьюри категорически против такого варианта, ведь бой состоится на их территории — на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

"Команде Усика нужно относиться к Тайсону так, как он этого заслуживает. То есть как к великому чемпиону, которым он и является. Хватит пытаться диктовать условия. Усик — не ровня Тайсону. Стой в очереди, жди, когда тебя позовут. Если ты не уважаешь Тайсона, то не рассчитывай на бой с ним. Точка. Усик не стоит того, чтобы отдавать ему половину денег", — заявил Фьюри-старший.

Напомним, что если Усик не договорится о поединке с Фьюри, то может провести бой Даниэлем Дюбуа, который является официальным претендентом на титул по версии WBA.

Ранее мы писали, что в Лондоне два чемпиона мира подрались в кинотеатре. Они пришли посмотреть премьеру фильма о боксе. Кстати, недавно Александр Гвоздик успешно вернулся на ринг после трехлетнего перерыва. Украинец намерен вновь побороться за титул чемпиона мира.