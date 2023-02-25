Усик пошел на уступки Фьюри: теперь бой точно должен состояться

Украинский боксер согласился честно поделить деньги во время реванша

Контракт на бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри никак не подпишут. В Саудовской Аравии уже отказались проводить этот поединок.

Новое место встречи — Лондон. Но и здесь пока не все гладко. Команда британского боксера хочет получить большую долю гонорара. Украинцы предлагают справедливые 50 на 50.

Более того, промоутер Александр Красюк заявил, что команда Усика предложила Тайсону Фьюри контракт сразу на два боя.

"Мы предложили не мериться поясами, а сразу заходить на два поединка с матчем-реваншем, в котором распределение будет справедливое — 50 на 50.

Памятуя опыт Фьюри в его реванше с Владимиром Кличко, который никогда не состоялся, мы понимаем, что Тайсон — человек специфический, и его нужно мотивировать. Поэтому в случае его поражения в первом поединке мы готовы предоставить мотивацию в виде все того же справедливого распределения доходов 50 на 50, чтобы человек не ушел из бокса, остался и попытался забрать свой пояс обратно", — сказал Красюк в интервью Box Office.

Напомним, что если Усик не договорится о поединке с Фьюри, то может провести бой Даниэлем Дюбуа, который является официальным претендентом на титул по версии WBA.