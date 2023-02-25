Бій Усик — Ф’юрі покажуть в Україні безкоштовно

Промоутер українця пояснив ситуацію

Бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі заплановано на 29 квітня. У Саудівській Аравії вже відмовилися проводити цей поєдинок.

Контракт на бій ще не підписано. Виною всьому фінансові апетити британця. Команда Усика навіть пішла на поступки Ф’юрі, але підпису під договором поки що немає.

Якщо бій Усик — Ф’юрі таки відбудеться, то українські глядачі зможуть побачити його безкоштовно. Про це заявив промоутер Олександр Красюк в інтерв’ю для BoxOffice.

"Виходячи з досвіду минулої трансляції, у нас немає підстав щось змінювати. Наша країна досі в біді. Досі бореться з агресором, воює. Тому наше завдання буде зробити свій внесок у моральний дух. Тому цей поєдинок точно не транслюватиметься на будь-яких платних форматах.

Ми вже проговорили з промоутером Ф’юрі про те, що ми зобов’язані використовувати цей поєдинок як платформу для заклику допомоги Україні, для збору коштів на допомогу українцям, які цього потребують. І не зустріли навіть найменшої нотки нерозуміння з їхнього боку", — сказав Красюк.

Нагадаємо, якщо Усик не домовиться про поєдинок з Ф’юрі, то може провести бій Даніелем Дюбуа, який є офіційним претендентом на титул за версією WBA.