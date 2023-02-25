Бой Усик — Фьюри покажут в Украине бесплатно

Промоутер украинца объяснил ситуацию

Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на 29 апреля. В Саудовской Аравии уже отказались проводить этот поединок.

Контракт на бой еще не подписан. Виной всему финансовые аппетиты британца. Команда Усика даже пошла на уступки Фьюри, но подписи под договором пока нет.

Если бой Усик — Фьюри таки состоится, то украинские зрители смогут увидеть его бесплатно. Об этом заявил промоутер Александр Красюк в интервью для BoxOffice.

"Исходя из опыта прошлой трансляции, у нас нет оснований что-то менять. Наша страна до сих пор в беде. До сих пор борется с агрессором, воюет. Поэтому наша задача будет – внести свой вклад в моральный дух. Поэтому этот поединок точно не будет транслироваться на каких-либо платных форматах.

Мы уже проговорили с промоутером Фьюри о том, что мы обязаны использовать этот поединок как платформу для призыва помощи Украине, для сбора средств на помощь украинцам, которые в этом нуждаются. И не встретили даже малейшей нотки непонимания с их стороны", — сказал Красюк.

Напомним, что если Усик не договорится о поединке с Фьюри, то может провести бой Даниэлем Дюбуа, который является официальным претендентом на титул по версии WBA.