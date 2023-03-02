Втік від санкцій: колишній суперник Усика отримав вірменський паспорт

Мурат Гасієв відмовився від батьківщини

Лише нещодавно ми повідомляли, що через санкції російські шахісти тепер виступатимуть в Азії. А тепер стало відомо, що росіянин Мурат Гассієв отримав паспорт Вірменії.

Боксер уже заявив, що готовий виходити на ринг під вірменським прапором, пише eadaily.com. 3 березня Гассієв проведе бій у Єревані з представником США Майком Балогуном.

Навіщо зірці російського боксу чужий паспорт? Щоб оминати санкції. Спокійно подорожувати Європою та мати можливість проводити чемпіонські поєдинки. Раніше у боксі проти росії та білорусі ввели жорсткі санкції.

Мурат Гассієв за кар’єру провів 31 бій (29 перемог, одна поразка, одна нічия). У грудні 2016 року він став чемпіоном WBA, здолавши російського боксера Дениса Лебедєва. У лютому 2019 року Гассієв переміг нокаутом представника Куби Юнієра Дортікоса, позбавивши його титулу IBF. Єдина поразка відбулася в липні 2018 року — у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBC) він поступився за очками українцю Олександру Усику.

Раніше український боксер заявив, що відновив кар’єру заради поєдинків із росіянами.