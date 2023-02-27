Виросла зміна Усику! Українські боксери виграли крутий турнір

Наша команда здобула 12 медалей

Українські боксери провели чудову репетицію перед молодіжним чемпіонатом Європи. Наша команда виграла міжнародний турнір у Румунії. Раніше Україна бойкотувала чемпіонат світу.

Загалом у змаганнях взяли участь 25 країн. Україна посіла перше загальнокомандне місце На рахунку наших боксерів 12 нагород.

"Золото" виграли: Максим Зименко (48 кг), Іван Завадський (57 кг), Артур Кузьменко (60 кг), Микита Засінок (80 кг).

Срібні призери: Расул Гулієв (54 кг), Марк Ломакін (63,5 кг), Микита Захарченко (71 кг), Артур Касьянов (75 кг), Владислав Поливода (86 кг), Всеволод Рибалко (92+ кг).

Бронзові призери: Данило Перетокін (51 кг), Богдан Горголь (67 кг).

Нагадаємо, Міжнародна боксерська асоціація (IBA) назвала ЧС з боксу кваліфікаційними на Олімпіаду, хоча Міжнародний олімпійський комітет (МОК) сам проводить відбір на ОІ через санкції щодо IBA. Бокс навіть можуть прибрати із програми Олімпійських ігор.

Раніше IBA заборонила використовувати українцям національну символіку на юніорському ЧС, через що частина нашої команди бойкотувала турнір. Пізніше заборону було знято. Потім Асоціація навіть заборонила назву "Україна" на змаганнях, що викликало обурення у Європі.