Україна оголосила про бойкот чемпіонату світу через участь росії

"Жовто-сині" пропустять великі міжнародні турніри

В Україні підтвердили, що боксери національної команди пропустять чемпіонати світу з боксу через допуск росіян та білорусів до турніру.

Про це заявив віцепрезидент Федерації боксу України (ФБУ) Олег Ільченко, повідомляє suspilne. Він зазначив, що якщо росіян допустять на Олімпійські ігри-2024, то українська сторона бойкотуватиме Ігри в Парижі. Крім того, функціонер додав, що країни, які приєдналися до бойкоту ЧС з боксу, не змінять позицію, поки російські війська перебувають в Україні.

"Відповідь наша чітка: наші спортсмени та представники федерації боксу України не виступають там, де будуть виступати представники країн-агресорів — це росія та Білорусь.

Позиція основна: поки йде війна і поки на території нашої держави будуть знаходитися війська рф, вони всі апелюють, що не будуть виступати", — сказав Ільченко.

Зазначимо, жіночий ЧС з боксу пройде з 15 по 31 березня в Індії, а чоловічий — з 1 по 14 травня в Узбекистані. Напередодні Польща, Чехія, США, Ірландія, Велика Британія, Канада, Швеція та Нідерланди оголосили про бойкот ЧС з боксу через участь у турнірі представників країн-агресорів.

Нагадаємо, Міжнародна боксерська асоціація (IBA) назвала ЧС з боксу кваліфікаційними на Олімпіаду, хоча Міжнародний олімпійський комітет (МОК) сам проводить відбір на ОІ через санкції щодо IBA. Бокс навіть можуть прибрати із програми Олімпійських ігор.

Раніше IBA заборонила використовувати українцям національну символіку на юніорському ЧС, через що частина нашої команди бойкотувала турнір. Пізніше заборону було знято. Потім Асоціація навіть заборонила назву "Україна" на змаганнях, що викликало обурення у Європі.