Украина объявила о бойкоте чемпионата мира из-за участия россии

"Желто-синие" пропустят крупные международные турниры

В Украине подтвердили, что боксеры национальной команды пропустят чемпионаты мира по боксу из-за допуска россиян и белорусов к турниру.

Об этом заявил вице-президент Федерации бокса Украины (ФБУ) Олег Ильченко, передает suspilne. Он отметил, что, если россиян допустят на Олимпийские игры-2024, то украинская сторона будет бойкотировать Игры в Париже. Кроме того функционер добавил, что страны, которые присоединились к бойкоту ЧМ по боксу, не поменяют позицию, пока российские войска находятся в Украине.

"Ответ наш четкий: наши спортсмены и представители федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители стран-агрессоров – это россия и Белорусь

Позиция четкая: пока идет война и пока на территории нашего государства будут находиться войска рф, они все апеллируют, что не будут выступать" – сказал Ильченко.

Отметим, женский ЧМ по боксу пройдет с 15 по 31 марта в Индии, а мужской — с 1 по 14 мая в Узбекистане. Накануне Польша, Чехия, США, Ирландия, Великобритания, Канада, Швеция и Нидерланды объявили о бойкоте ЧМ по боксу из-за участия в турнире представителей стран-агрессоров.

Напомним, Международная боксерская ассоциация (IBA) назвала ЧМ по боксу квалификационными на Олимпиаду, хотя Международный олимпийский комитет (МОК) сам проводит отбор на ОИ из-за санкций в отношении IBA. Бокс даже могут убрать из программы Олимпийских игр.

Ранее IBA запретила использовать украинцам национальную символику на юниорском ЧМ, из-за чего часть нашей команды бойкотировала турнир. Позднее запрет был снят. Затем Ассоциация даже запретила название "Украина" на соревнованиях, что вызвало негодование в Европе.