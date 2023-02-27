Выросла смена Усику! Украинские боксеры выиграли крутой турнир

Наша команда завоевала 12 медалей

Украинские боксеры провели великолепную репетицию перед молодежным чемпионатом Европы. Наша команда выиграла международный турнир в Румынии. Ранее Украина бойкотировала чемпионат мира.

Всего в соревнованиях приняли участие 25 стран. Украина заняла первое общекомандное место. На счету наших боксеров 12 наград.

"Золото" выиграли: Максим Зименко (48 кг), Иван Завадский (57 кг), Артур Кузьменко (60 кг), Никита Засенок (80 кг).

Серебряные призеры: Расул Гулиев (54 кг), Марк Ломакин (63,5 кг), Никита Захарченко (71 кг), Артур Касьянов (75 кг), Владислав Поливода (86 кг), Всеволод Рибалко (92+ кг).

Бронзовые призеры: Даниил Перетокин (51 кг), Богдан Горголь (67 кг).

Напомним, Международная боксерская ассоциация (IBA) назвала ЧМ по боксу квалификационными на Олимпиаду, хотя Международный олимпийский комитет (МОК) сам проводит отбор на ОИ из-за санкций в отношении IBA. Бокс даже могут убрать из программы Олимпийских игр.

Ранее IBA запретила использовать украинцам национальную символику на юниорском ЧМ, из-за чего часть нашей команды бойкотировала турнир. Позднее запрет был снят. Затем Ассоциация даже запретила название "Украина" на соревнованиях, что вызвало негодование в Европе.