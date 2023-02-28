Бойкот росії продовжується! Ще одна країна відмовилася їхати на ЧС з боксу

Збірна Норвегії пропустить жіночий та чоловічий турнір

Чергова країна відмовилася брати участь у чемпіонаті світу з боксу. Норвегія виступила проти допуску до змагань російських та білоруських боксерів під національним прапором. Раніше Україна заявила про бойкот чемпіонату світу.

На офіційній сторінці норвезької асоціації у Facebook з’явилася заява на підтримку України.

"Ми не будемо брати участь ні в майбутньому чемпіонаті світу в Індії та Узбекистані, ні в конгресі IBA у Вірменії.

Ми в Норвезькій боксерській асоціації разом з Олімпійським та Паралімпійським комітетами Північної Європи та спортивними федераціями користуємося цією можливістю, щоб ще раз підтвердити нашу незламну підтримку українського народу та його вимоги миру”, — йдеться у повідомленні Норвезької боксерської асоціації.

Зазначимо, жіночий ЧС з боксу пройде з 15 по 31 березня в Індії, а чоловічий — з 1 по 14 травня в Узбекистані. Напередодні Польща, Чехія, США, Ірландія, Великобританія, Канада, Швеція та Нідерланди оголосили про бойкот ЧС з боксу через участь у турнірі представників країн-агресорів.

Нагадаємо, Міжнародна боксерська асоціація (IBA) назвала ЧС з боксу кваліфікаційними на Олімпіаду, хоча Міжнародний олімпійський комітет (МОК) сам проводить відбір на ОІ через санкції щодо IBA. Бокс навіть можуть прибрати із програми Олімпійських ігор.

Раніше IBA заборонила використати українцям національну символіку на юніорському ЧС, через що частина нашої команди бойкотувала турнір. Пізніше заборону було знято. Потім Асоціація навіть заборонила назву "Україна" на змаганнях, що викликало обурення у Європі.