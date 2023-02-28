Бойкот россии продолжается! Еще одна страна отказалась ехать на ЧМ по боксу

Сборная Норвегии пропустит женский и мужской турнир

Очередная страна отказалась участвовать в чемпионата мира по боксу. Норвегия выступила против допуска к соревнованиям российсих и белоруских боксеров под национальным флагом. Ранее Украина заявила о бойкоте чемпионата мира.

На официальной странице норвежской ассоциации в Facebook появилось заявление в поддержку Украины.

"Мы не будем участвовать ни в будущем чемпионате мира в Индии и Узбекистане, ни в конгрессе IBA в Армении.

Мы в Норвежской боксерской ассоциации вместе с Олимпийским и Паралимпийским комитетами Северной Европы и спортивными федерациями пользуемся этой возможностью, чтобы еще раз подтвердить нашу несгибаемую поддержку украинского народа и его требования мира", — говорится в сообщении Норвежской боксерской ассоциации.

Отметим, женский ЧМ по боксу пройдет с 15 по 31 марта в Индии, а мужской — с 1 по 14 мая в Узбекистане. Накануне Польша, Чехия, США, Ирландия, Великобритания, Канада, Швеция и Нидерланды объявили о бойкоте ЧМ по боксу из-за участия в турнире представителей стран-агрессоров.

Напомним, Международная боксерская ассоциация (IBA) назвала ЧМ по боксу квалификационными на Олимпиаду, хотя Международный олимпийский комитет (МОК) сам проводит отбор на ОИ из-за санкций в отношении IBA. Бокс даже могут убрать из программы Олимпийских игр.

Ранее IBA запретила использовать украинцам национальную символику на юниорском ЧМ, из-за чего часть нашей команды бойкотировала турнир. Позднее запрет был снят. Затем Ассоциация даже запретила название "Украина" на соревнованиях, что вызвало негодование в Европе.