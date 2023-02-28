Точку неповернення пройдено: Азія прийняла першу російську федерацію

Шахісти з росії залишили Європу

Російський спорт розпочав міграцію з Європи до Азії. Перебуваючи під жорсткими санкціями, заради хоч якихось міжнародних змагань, росіяни просяться до Азії, де їх поки що не банять.

В останній день зими Федерація шахів росії офіційно перейшла в Азіатську шахову федерацію (ACF). Цей перехід підтримали делегати ACF. Голосування відбулося в Абу-Дабі. За включення ФШР проголосувало 29 делегатів, проти – 1, утрималось – 6.

Цікаво, що Міжнародна федерація дозволяє російським шахістам переходити до будь-якої європейської федерації без карантину. Тобто після зміни спортивного громадянства можна буде виступати за нову країну вже наступного дня.

У росії очікують, що за шахістами на інший континент з Європи переберуться й інші види спорту. Тим більше, що атлетів з росії та білорусі готові допустити до Азіатських ігор, які пройдуть восени цього року. Через Азію росія планує потрапити і на літню Олімпіаду-2024.

Раніше російська чемпіонка змінила громадянство, вона закликала путіна зупинити війну.