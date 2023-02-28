Точка невозврата пройдена: Азия приняла первую российскую федерацию

Шахматисты из россии покинули Европу

Российский спорт начал миграцию из Европы в Азию. Находясь под жесткими санкциями, ради хоть каких-то международных соревнований, россияне просятся в Азию, где их пока не банят.

В последний день зимы Федерация шахмат россии официально перешла в Азиатскую шахматную федерацию (ACF). Этот переход поддержали делегаты ACF. Голосование прошло в Абу-Даби. За включение ФШР проголосовали 29 делегатов, против – 1, воздержались – 6.

Интересно, что Международная федерация разрешает российским шахматистам переходит в любую европейскую федерацию без карантина. То есть, после смены спортивного гражданства можно будет выступать за новую страну уже на следующий день.

В россии ожидают, что следом за шахматистами на другой континент из Европы переберутся и другие виды спорта. Тем более, что атлетов из россии и беларуси готовы допустить к Азиатским играм, которые пройдут осенью этого года. Через Азию россия планирует попасть и на летнюю Олимпиаду-2024.

Ранее российская чемпионка сменила гражданство, она призывала путина остановить войну.